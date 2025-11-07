Telegraph: визит Джоли в Херсон едва не превратился в хаос

По мнению корреспондента Джо Барнса, инцидент с охранником актрисы чуть не сорвал ее поездку

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. ВСУ попытались преуменьшить значение инцидента с кортежем американской актрисы Анджелины Джоли, приехавшей на Украину. Об этом пишет газета The Telegraph.

"Информация, распространяемая в СМИ, искажена. В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства", - приводит газета позицию одного из представителей военного ведомства.

Однако, по мнению корреспондента The Telegraph Джо Барнса, инцидент с охранником Джоли чуть не сорвал ее поездку и превратил ее в хаос. В итоге, согласно источникам газеты, задержанного ТЦК охранника отпустили, но приказали вернуться в центр набора на военную службу позднее.

5 ноября стало известно, что Джоли приехала в подконтрольный Киеву город Херсон. Позже украинские СМИ сообщили, что сотрудники ТЦК ночью задержали одного из охранников актрисы на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области на юге Украины. По их данным, Джоли пришлось лично зайти в ТЦК, чтобы охранника отпустили. Издание "Инсайдер" уточнило, что в ТЦК охранника долго не отпускали и звонили в офис Зеленского.