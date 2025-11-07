Спорт и жареная пища могут навредить во время геомагнитных бурь

Одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря ожидается на Земле 7 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Интенсивные занятия спортом, алкоголь и вредная пища могут усугубить скачки артериального давления, головную боль и головокружение во время геомагнитных бурь. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о том, что самая сильная за год и одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря ожидается на Земле в пятницу, 7 ноября.

"Магнитная буря - это всплеск солнечной активности, который вызывает возмущения магнитного поля Земли. Эти возмущения могут влиять и на процессы в человеческом организме - прежде всего в нервной и сердечно-сосудистой системах. В такие дни нужно быть максимально внимательными к своему самочувствию: стоит воздержаться от серьезных физических нагрузок и спорта, не нервничать, исключить алкоголь, пить больше воды, больше отдыхать", - сказал он.

Организм в состоянии стресса нуждается в поддержке, поэтому стоит отказаться от жирной, жареной, тяжелой пищи.

"В такие дни мы должны включить в рацион побольше овощей и фруктов, нежирные сорта мяса, птицы или рыбы, а также соблюдать водно-солевой баланс и выпивать свою дневную норму воды", - добавил Тяжельников.

Симптомы при магнитных бурях

Во время магнитных бурь некоторые люди отмечают изменения в самочувствии: головную боль, головокружение и перепады настроения, скачки артериального давления, боль и дискомфорт в области сердца, общую усталость. В дни геомагнитных колебаний особенно стоит быть внимательными тем, кто страдает болезнями сердца, людям с гипертонией или гипотонией и пожилым.

"У гипертоников во время бурь может наблюдаться повышение артериального давления. У других - наоборот, давление может понижаться, особенно у людей с гипотонией. Может нарушаться автономная регуляция сосудов, поэтому организм хуже адаптируется к колебаниям атмосферного давления и температуры", - подчеркнул Тяжельников.

Кроме того, магнитные бури могут провоцировать обострение хронических заболеваний, особенно у метеочувствительных людей и тех, у кого уже есть нарушения в работе сердечно-сосудистой, нервной или эндокринной систем.

В заключение Тяжельников отметил, что во время магнитных бурь можно спутать метеореакцию с началом серьезного состояния, требующего неотложной медицинской помощи.

"Если вы чувствуете сильную боль в области сердца или боль, отдающую в руку, жжение, тяжесть в груди, появилась одышка и потливость, сердцебиение участилось, - нужно обратиться к врачу", - пояснил врач.