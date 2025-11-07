На Ленинградском проспекте в Москве восстановили движение после ДТП

Движение в районе было затруднено на 1,5 км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Движение на Ленинградском проспекте в Москве, осложненное ранее из-за ДТП с участием нескольких автомобилей, восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Ленинградском проспекте (в районе д. 3, стр. 1) восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее на Ленинградском проспекте в районе д. 3, стр. 1 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,5 км. Водителей просили выбирать пути объезда.