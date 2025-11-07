В Соцфонде рассказали, на что россияне тратили маткапитал в 2025 году

Чаще всего его использовали для оплаты обучения детей и в качестве ежемесячных выплат, а улучшение жилищных условий находится лишь на третьем месте

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Материнский капитал в 2025 году чаще всего используют для оплаты обучения детей и в качестве ежемесячных выплат, улучшение жилищных условий находится лишь на третьем месте. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда России.

"К ноябрю Соцфонд удовлетворил более 1,5 млн заявлений семей о распоряжении [материнским] капиталом. В соответствии с 455 тыс. из них средства направлены на обучение детей, свыше 407 тыс. распоряжений коснулось покупки жилья. Ежемесячная выплата на детей до трех лет перечислена по 664 тыс. заявлений, а остаток маткапитала в пределах 10 тыс. рублей забрали 32 тыс. родителей. На накопительную пенсию средствами распорядились 8,3 тыс. родителей", - говорится в сообщении.

С начала 2025 года было выдано свыше 580 тыс. сертификатов на материнский капитал, уточнили в пресс-службе.

Программа материнского капитала реализуется в рамках национального проекта "Семья". В 2026 году правом на маткапитал смогут воспользоваться 1,7 млн российских семей. На эти цели в бюджете фонда на следующий год предусмотрено почти 567 млрд рублей, отметили в пресс-службе.