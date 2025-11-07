После запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту выявили два нарушения

Водителей привлекли к административной ответственности

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 7 ноября. /ТАСС/.С момента введения запрета на проезд электро- и гибридным автомобилям по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края двое водителей допустили нарушение данной меры, их привлекли к административной ответственности, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В период с 3 по по 7 ноября 2025 г. сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края к административной ответственности привлечено два водителя по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Санкции данной части статьи влекут предупреждение или наложение административного штрафа", - говорится в ответе краевого главка полиции на запрос ТАСС.

Документ о введении ограничений был подписан губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. С 3 ноября проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту со стороны региона запрещен. Доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Сообщалось, что ограничения введены по рекомендации Антитеррористической комиссии.

Ранее по Крымскому мосту был запрещен проезд грузовых автомобилей.

В августе Федеральная служба безопасности РФ сообщала о пресечении очередной попытки украинских спецслужб совершить террористическую атаку на Крымский мост с использованием автомобиля, снаряженного взрывчаткой. Автомобиль Chevrolet Volt с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыл в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Машина пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Республике Северная Осетия - Алания и должна была проследовать в Краснодарский край на автовозе. Затем гибридный автомобиль с увеличенным запасом хода злоумышленники планировали передать другому водителю, который должен был поехать в Крым через Крымский мост, этого водителя киевский режим планировал использовать как смертника, не сообщая ему об этом. Схема была выявлена и пресечена, взрывное устройство обезврежено, все лица, причастные к доставке автомобиля на территорию РФ, задержаны. Тогда сообщалось, что в 2025 году это была уже вторая попытка спецслужб Украины использования автомашин с большим количеством взрывчатки для диверсий на Крымском мосту.