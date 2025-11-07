Эксперт Токач объяснила, как запрет вейпов повлияет на экологию

Потенциал положительного эффекта от полного запрета вейпов велик, но его реализация требует комплексной многолетней работы по формированию экологической культуры и контролю переработки отходов, указала кандидат технических наук

БЕЛГОРОД, 7 ноября. /ТАСС/. Полный запрет продажи вейпов в России заметно снизит экологический ущерб, наносимый продуктами их разложения природе, только в долгосрочной перспективе. Таким мнением с ТАСС поделилась кандидат технических наук, доцент кафедры промышленной экологии БГТУ имени В. Г. Шухова в Белгороде Юлия Токач.

"В краткосрочной перспективе, в первые 10 лет после введения запрета на продажу [вейпов], можно ожидать постепенного снижения объема новых отходов от вейпов. Но эта позитивная динамика не решит проблему уже накопленных отходов, миллионы выброшенных устройств по прежнему будут оставаться на свалках, продолжая загрязнять почву и водоемы токсичными веществами из батарей и остатков жидкостей. Ощутимое сокращение экологического ущерба возможно лишь в долгосрочной перспективе - при условии, что запрет будет подкреплен последовательной политикой в нескольких направлениях. Прежде всего, необходимы действенные меры по организации переработки уже существующих отходов: создание специализированной инфраструктуры, развитие технологий утилизации литиевых батарей и композитных пластиков", - рассказала собеседник агентства.

По словам Токач, потенциал положительного экологического эффекта от полного запрета вейпов велик, но его реализация требует комплексной многолетней работы по формированию экологической культуры и контролю переработки отходов. Эксперт отметила, что полный запрет вейпов может спровоцировать рост их нелегального рынка, что усложнит контроль за качеством продукции и ее последующей утилизацией.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории РФ. При этом президент подчеркнул, что "важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы" среди молодежи.