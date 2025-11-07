Двоих пострадавших при крушении вертолета в Дагестане перевезут в ожоговый центр

Один из раненых в крайне тяжелом состоянии

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Из Избербашской больницы в республиканский ожоговый центр будут перевезены двое из пострадавших в результате крушения вертолета в Дагестане, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

"Один из раненых в крайне тяжелом состоянии - нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в ожоговый центр РКБ", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что вопрос лечения пострадавших находится на контроле министра здравоохранения республики.

По данным ГУ МЧС по региону, упавший в республике вертолет, который летел из Кизляра в Избербаш, выполнял частный рейс. В результате крушения погибли четыре человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.