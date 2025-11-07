Статья

Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане

В Дагестане четыре человека погибли после падения вертолета, три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

Обстоятельства ЧП

Вертолет потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района.

Он летел из Кизляра в Избербаш, сообщили в ГУ МЧС по республике.

По данным оперативных служб, вертолет Ка-226, принадлежащий АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод", при падении разрушил частный дом.

Людей внутри не было, поскольку дом не эксплуатировался.

Согласно информации ГУ МЧС по республике, к ликвидации последствий привлекли 16 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России - 11 человек и 3 единицы техники.

Произошло возгорание. Пожар потушили.

Туристов на борту вертолета не было, сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов.

Погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, погибли четыре человека.

Троих пострадавших доставили в больницу Избербаша. Двоих из них перевезут в республиканский ожоговый центр.

Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, двое находятся в тяжелом состоянии.

Расследование