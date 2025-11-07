Статья
Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане
13:07
обновлено 14:56
В Дагестане четыре человека погибли после падения вертолета, три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Вертолет потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района.
- Он летел из Кизляра в Избербаш, сообщили в ГУ МЧС по республике.
- По данным оперативных служб, вертолет Ка-226, принадлежащий АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод", при падении разрушил частный дом.
- Людей внутри не было, поскольку дом не эксплуатировался.
- Согласно информации ГУ МЧС по республике, к ликвидации последствий привлекли 16 человек и 4 единицы техники, из них от МЧС России - 11 человек и 3 единицы техники.
- Произошло возгорание. Пожар потушили.
- Туристов на борту вертолета не было, сообщил руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов.
Погибшие и пострадавшие
- По предварительным данным, погибли четыре человека.
- Троих пострадавших доставили в больницу Избербаша. Двоих из них перевезут в республиканский ожоговый центр.
- Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое, двое находятся в тяжелом состоянии.
Расследование
- В качестве причины крушения рассматривается техническая неисправность.
- СК завел уголовное дело.
- Южная транспортная прокуратура начала проверку.
- Сотрудники надзорного ведомства выехали на место происшествия.