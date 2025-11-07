ТАСС: упавший в Дагестане вертолет разрушил частный дом
Редакция сайта ТАСС
12:55
обновлено 13:02
МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Вертолет Ка-226, принадлежащий АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод", при падении разрушил частный дом.
Читайте также
Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Вертолет упал на частный дом в населенном пункте Ачи-Су, произошло возгорание. Внутри людей не было, поскольку дом не эксплуатировался", - сказал собеседник агентства.