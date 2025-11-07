ТАСС: упавший в Дагестане вертолет разрушил частный дом

Людей в нем не было, сообщили в оперативных службах

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Вертолет Ка-226, принадлежащий АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод", при падении разрушил частный дом.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Вертолет упал на частный дом в населенном пункте Ачи-Су, произошло возгорание. Внутри людей не было, поскольку дом не эксплуатировался", - сказал собеседник агентства.