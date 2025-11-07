В Дагестане прокуратура начала проверку после падения частного вертолета

Сотрудники ведомства выехали на место происшествия

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту падения вертолета в Дагестане, в результате которого погибли четыре человека и трое пострадали. Сотрудники надзорного ведомства выехали на место происшествия, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Сегодня, 7 ноября 2025 года, в районе города Избербаша Республики Дагестан вертолет совершил жесткую посадку. Транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Махачкалинский транспортный прокурор выехал на место происшествия, обстоятельства и причины которого устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.