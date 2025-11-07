Двое пострадавших при крушении вертолета находятся в состоянии средней степени тяжести

На территории Карабудахкентского района 7 ноября упал вертолет Ка-226, выполнявший полет из Кизляра в Избербаш

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Медики оценивают состояние двух пострадавших в результате крушения вертолета в Дагестане как средней степени тяжести. Об этом ТАСС сообщил заведующий ожоговым центром РКБ им. А.В. Вишневского Магомед Ахмедов.

"В настоящее время состояние двоих пострадавших в результате крушения вертолета оценивается как средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.