В Дагестане потушили пожар на месте падения вертолета
Редакция сайта ТАСС
13:26
обновлено 14:51
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание, возникшее на месте падения частного вертолета Ка-226 в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Читайте также
Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане
"Пожар на месте падения вертолета в Дагестане полностью потушен", - сказали в пресс-службе.
Ранее в ведомстве сообщали о локализации возгорания на площади 80 кв. м.
К ликвидации последствий катастрофы были привлечены 16 человек и 4 единицы техники.
В новость внесены изменения (17:48 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.