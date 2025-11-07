В ЦУР Дагестана заявили, что туристов на борту упавшего вертолета не было
Редакция сайта ТАСС
13:27
МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Туристы не находились на борту упавшего в Дагестане вертолета.
Читайте также
Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане
Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дагестана Исрафил Исрафилов.
"По ситуации с вертолетом - он не был туристическим, и туристы на борту не находились. Да, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства выясняются",- сказал собеседник агентства.