СК назвал возможные причины крушения вертолета в Дагестане

Основными версиями стали ошибка пилотирования и техническая неисправность

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Следствие рассматривает ошибку пилотирования и техническую неисправность среди версий крушения вертолета в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

В сообщении говорится, что Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ продолжает "расследование обстоятельств крушения вертолета" в республике (часть 3 статьи 263 УК РФ). Следствием рассматриваются разные версии произошедшего, среди которых техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и другие.

Были назначены химическая, авиатехническая и иные судебные экспертизы с целью оценки действия командира воздушного судна, установления причин инцидента, соответствия качества топлива предъявляемым требованиям, наличия либо отсутствия неисправностей вертолета или недостатков в его подготовке к полету. Следователями проводятся допросы, осмотры, выемки и иные процессуальные действия, которые направлены на выяснение обстоятельств происшествия.