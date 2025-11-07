Власти окажут помощь пострадавшим при падении вертолета в Дагестане

Глава республики Сергей Меликов поручил обеспечить экстренную эвакуации и медицинское сопровождение раненых

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Выжившим в результате крушения вертолета в Дагестане окажут всю необходимую помощь. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

Меликов написал в своем Telegram-канале, что троих пострадавших с ранениями различной степени тяжести доставили в больницу Избербаша. Глава республики поручил оказать им всю необходимую помощь - от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения.

Он подчеркнул, что в причинах и обстоятельствах разбираются ответственные органы. "Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента", - добавил глава республики.