После крушения вертолета в Дагестане завели дело

Погибли четыре человека

Редакция сайта ТАСС

© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело после крушения вертолета в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Читайте также

Четверо погибших и пострадавшие. Главное о крушении вертолета в Дагестане

"Махачкалинским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по республике ранее сообщили, что упавший вертолет, который летел из Кизляра в Избербаш, выполнял частный рейс. Министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов заявил ТАСС, что в результате крушения четыре человека погибли, а трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего. В качестве причины крушения рассматривается техническая неисправность.