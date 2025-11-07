МАК спустя шесть лет опубликовал отчет о жесткой посадке А321 в Подмосковье

Окончательный отчет был подготовлен в 2021 году, но до настоящего времени не был официально опубликован

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) официально опубликовал отчет о жесткой посадке Airbus A321 в кукурузном поле в Раменском, произошедшей в 2019 году.

Окончательный отчет был подготовлен в 2021 году, но до настоящего времени не был официально опубликован. ТАСС сообщал о причинах, поскольку текст отчета имелся в распоряжении агентства.

"Происшествие с самолетом А321-211 случилось при выполнении взлета днем (в 06:15 мск) в визуальных метеоусловиях в результате его столкновения после отрыва от ВПП на высоте 0,6-1,2 м со стаей чаек индивидуальной массой отдельных особей более 1,13 кг, подпадающих под сертификационную категорию "большая птица", что привело к механическим повреждениям обоих двигателей, снижению их суммарной располагаемой тяги до величины, меньшей тяги одного исправного двигателя на режиме FLEX 49 (режим, на котором выполнялся взлет), невозможности продолжения полета при фактической конфигурации самолета (неубранное положение шасси) и вынужденному приземлению вне аэродрома", - говорится в документе.

Развитие событий

Самолет в 06:12 мск приступил к взлету. Сразу после отрыва от полосы он столкнулся с чайками. В левый двигатель попало как минимум три птицы, в правый - как минимум одна. Позже части их тушек и перья были найдены в самом самолете и на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Фактором появления птиц около аэропорта Жуковский стали свалки и водоемы в округе.

После столкновения с чайками двигатели продолжали работать, но их общая тяга была меньше, чем требуется для взлета. Экипаж перевел двигатели в режим "взлет - уход на второй круг", тяга выросла почти до значения, позволявшего набрать высоту. Но после этого один из двигателей был переведен на малый газ и суммарная тяга обеих силовых установок вновь упала.

Экипаж продолжил взлет, но набрать высоту и продолжить полет не смог. В 06:15 борт жестко сел на кукурузное поле в 5 км от взлетной полосы.

Действия пилотов

О действиях пилотов после столкновения самолета с птицами в отчете МАК говорится, что они имели "явные признаки дезорганизации, непоследовательности и хаотичности" из-за психологических нагрузок. Но при этом пилоты не впали в ступор. "Фактически на начальном этапе продолженного взлета (до включения автопилота) экипаж не выполнил (или выполнил, но в недостаточной степени) ни одного из действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета, а именно: шасси не убирались, показания директорной стрелки по тангажу игнорировались, центрирование бета-таргет не производилось, усилия на педалях перед включением автопилота не триммировались", - уточняется в отчете.

Результаты моделирования показывают, что с выпущенными шасси самолет не смог бы набирать высоту без потери скорости. Но и с убранными шасси скорость была бы меньше предусмотренной сертификацией.

Командир самолета Дамир Юсупов в ходе опроса признал, что экипажем после столкновения с птицами были допущены некоторые ошибки. "Были ошибки, да, шасси не убрали, скольжение не убрал, это вызвало выпуск интерцепторов, падение скорости, увеличение тангажа", - цитируется протокол опроса в тексте окончательного отчета. При этом летчик отмечает, что ступора в момент ЧП не было.

Позиция Франции

Кроме текста отчета, МАК опубликовал позицию французского Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA), поскольку компания Airbus, которая разрабатывает и производит эти самолеты, является французским юридическим лицом.

"Столкновение с птицами произошло сразу после отрыва на скорости на примерно 15 узлов больше V1 (скорость принятия решения о продолжении взлета или его прерывании - прим. ТАСС) и тогда, когда правый двигатель все еще выдавал тягу; самолет мог лететь и у экипажа не было оснований подозревать дальнейшее ухудшение летных характеристик/ летного качества, основной причиной которого явилось шасси, остававшееся в выпущенном положении", - говорится в документе.

Airbus и BEA подчеркивают, что пилотам не стоит прекращать взлет после достижения V1.

Чудо в кукурузном поле

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа 2019 года. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и столкнулся со стаей чаек, из-за чего двигатели стали барахлить. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Эвакуацией людей из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина. Они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, президент РФ присвоил им звания Героев России.