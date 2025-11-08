Эксперт Солодовникова: для пенсии в 50 тыс. рублей нужен стаж от 15 лет

Зарплата при этом должна быть выше 230 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Стаж не менее 15 лет и зарплата более 230 тыс. рублей нужны, чтобы выйти на пенсию с выплатой в размере 50 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

"Чтобы выйти на пенсию с выплатой около 50 тыс. рублей, необходимо соблюсти несколько условий. А именно, достичь пенсионного возраста - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин; иметь страховой стаж не менее 15 лет, включая нестраховые периоды (уход за ребенком до полутора лет, служба в армии и т. д.) И накопить не менее 280 пенсионных баллов. Максимально за один год можно заработать 10 баллов, и это возможно, если годовой доход составляет 2,759 млн рублей и выше, то есть при ежемесячной зарплате не менее 230 тыс. рублей. При таких параметрах страховая пенсия может достигнуть 50 тыс. рублей",- сказала Солодовникова.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в номинальном выражении, назначенной пенсионерам, которые состоят на учете в системе Социального фонда России, в сентябре 2025 года составил 23 520 рублей.