Посол РФ: безвизовый режим может помочь Мьянме добиться успеха в нишевом туризме

Страна может привлечь россиян совмещением пляжного и культурно-просветительского отдыха, считает дипломат Искандер Азизов

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 8 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Мьянма может добиться успеха на рынке нишевого туризма, привлекая россиян совмещением культурно-просветительского и пляжного отдыха. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов, комментируя подписание соглашения об отмене визовых требований между странами.

"При всех климатических и иных преимуществах Мьянмы, сложная логистика на этапах перелета в/из России, а также перемещений внутри страны, слабое развитие инфраструктуры детского отдыха, малая доступность привычной для россиян системы "все включено", достаточно высокая стоимость туруслуг в массовом сегменте ставят под сомнение возможности мьянманцев уже в близком будущем серьезно конкурировать, например, с соседним Таиландом. Но все большим спросом с нашей стороны стали пользоваться другие туристические ниши, такие как эко-туризм, сommunity-туризм, дайвинг на островах, совмещение культурно-просветительского и пляжного отдыха, программы "одна поездка - 2-3 страны". Обладающая уникальными преимуществами "натуральности", или даже "патриархальности", Мьянма с ее непревзойденной нигде в АСЕАН россыпью историко-культурных памятников, завидной честностью людей и чистыми пляжами может уже в ближайшее время привлечь значительное количество гостей именно под эти виды отдыха. Ей совсем не обязательно на данном этапе стремиться "отщипнуть" кусочек у соседнего Таиланда или Вьетнама, в туринфраструктуру которых долгое время вкладывались огромные средства", - сказал он.

Российский дипломат отметил, что "у соответствующих мьянманских ведомств и предпринимателей сектора практически полностью отсутствует концепция развития выездного туризма из Мьянмы в Россию". "В редких случаях с данного угла рассматриваются Москва и Санкт-Петербург, другие имеющиеся в России перспективные направления здесь очень плохо известны. Приятно, впрочем, что руководство Новосибирской области, Республик Бурятия и Калмыкия лично взялось за исправление у мьянманцев недостатка знаний о Сибири и Поволжье. При сохранении в этом деле должной последовательности, а именно к этому ведут дело губернатор Андрей Травников и главы регионов Алексей Цыденов и Бату Хасиков, позитивные результаты будут", - указал он.

Азизов добавил, что в Мьянме "пока слабо рассматривается образовательный, медицинский, профориентационный туризм в Россию". "Полагаем, что после вступления в силу соглашения и с его помощью, данный пробел будет заполнен коллективными усилиями Москвы и субъектов Федерации", - подчеркнул он.

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све 28 октября на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.