Экспедиция по возможным местам захоронения Ермака продолжится в апреле

По результатам поиска хотят провести археологические работы, а в случае обнаружения останков - комплекс судебно-медицинских и генетических экспертиз, сообщил атаман Курганского казачьего землячества Сергей Попов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Экспедиция по предполагаемым местам захоронения покорителя Сибири атамана Ермака продолжится в апреле. Планируются поисковые работы с геосканером, археологические работы и, в случае обнаружения останков, проведение экспертиз, сообщил ТАСС атаман Курганского казачьего землячества Сергей Попов.

"Экспедицию планируем продолжить в апреле. В планах проведение экспертного исследования возраста дерева по образцам, взятым из бревенчатого настила в подъеме на вершину мыса и деревянной конструкции под сосной, где может быть захоронен Ермак, проведение поисковых работ с использованием специального геосканера для обнаружения возможно имеющегося в данном месте захоронения атамана Ермака и его товарищей. По результатам поисковых работ хотим провести археологические работы, а в случае обнаружения останков - комплекс судебно-медицинских и генетических экспертиз, восстановление внешнего облика по черепу", - сказал он.

В итоге участники экспедиции хотят предложить создать памятник Ермаку на месте его захоронения и реализовать ряд других инициатив.

Ранее Попов сообщал ТАСС, что в результате первой экспедиции в августе удалось обследовать места пребывания Ермака, его битв. Тогда исследователи нашли три места рядом друг с другом, которые соответствуют описанию возможного захоронения, согласно летописи русского картографа XVII века, создавшего первый географический атлас Сибири, Семена Ремезова. В числе исследованных также место гибели Ермака.

Ермак - русский военачальник, казачий атаман, в 1581 году возглавил военный поход на сибирского хана Кучума, с которого началось освоение Сибири. Одна из главных версий смерти Ермака основана на сибирско-татарских сказаниях, согласно им, атаман утонул. Существует несколько легенд о захоронении Ермака, одна из них говорит о том, что его тело выловил из Иртыша рыбак, а татары захоронили в районе деревни Бегишевское. По еще одной версии, могилой Ермака могло быть захоронение, найденное на окраине населенного пункта Киргиз-Мияки в Башкирии, а по другой легенде, могила Ермака может находиться в Знаменском районе Омской области.