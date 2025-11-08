В Курской области восстановили нарушенное при ударах ВСУ электроснабжение

Все потребители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов запитаны по резервной схеме

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение, нарушенное в результате ударов ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры в Рыльске Курской области восстановлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Электроснабжение, нарушенное в результате варварских ударов ВСУ по объектам энергетики в Рыльске, восстановлено. Все потребители Рыльского, Глушковского и Кореневского районов запитаны по резервной схеме", - написал он.

7 ноября Хинштейн сообщал, что в результате атаки ВСУ без электричества остались порядка 17 тыс. человек.