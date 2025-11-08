В США число задержанных и отмененных авиарейсов превысило 5 тыс.

Администрация Соединенных Штатов ввела с 7 ноября ограничения на объемы авиаперевозок в нескольких крупных аэропортах из-за шатдауна

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Более 5 тыс. авиарейсов в США были задержаны или отменены 8 ноября. Такие данные приводит специализированный портал FlightAware.

С задержками столкнулись пассажиры 4 087 рейсов, отменены еще 1 019. 7 ноября были задержаны более 7 тыс. рейсов и отменены 1 025. Ввиду приостановки работы федерального правительства (шатдаун) администрация США объявила о введении с 7 ноября ограничений на объемы авиаперевозок в нескольких крупных аэропортах страны и разрешила космические запуски только в определенное время суток.

В конце октября министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи предупредил, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов из-за нехватки диспетчеров. По его словам, с каждым днем все больше диспетчеров будут вынуждены искать подработку вместо того, чтобы бесплатно выполнять свои обязанности в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.