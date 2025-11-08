В Полтавской области наблюдаются перебои со светом, тепло- и водоснабжением

Глава областной военной администрации Владимир Когут не уточнил, когда планируется устранить неисправности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Серьезные перебои с электро-, тепло- и водоснабжением наблюдаются в Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Когут в своем Telegram-канале.

"Сегодня тяжелый день. Имеем значительные повреждения энергетической инфраструктуры, из-за чего в области либо полностью отсутствуют, либо наблюдаются перебои с электро-, тепло- и водоснабжением", - написал он.

Чиновник не указал, когда планируется устранить неисправности.

Ранее украинский энергохолдинг "ДТЭК" проинформировал, что одна из его ТЭС получила серьезные повреждения. В свою очередь украинская государственная копания "Центрэнерго" сообщила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и о нулевой генерации электроэнергии.