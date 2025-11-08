Эксперт Гараев: некоторые страны ЕС ввели свои ограничения для туристов из РФ

Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия и Нидерланды приостановили выдачу виз гражданам России еще до объявленных ЕК мер, уточнил доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Некоторые страны ЕС ввели собственные ограничения на въезд туристов из России, еще до объявленных Еврокомиссией новых мер. Актуальный список привел ТАСС доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

"Страны, приостановившие выдачу туристических виз: Польша, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Финляндия, Норвегия, Бельгия, Нидерланды. Въезд для туристов из России, как правило, закрыт, даже при наличии визы другой шенгенской страны (страны Балтии)", - указал Гареев.

Некоторые страны хотя и не остановили выдачу туристических виз совсем, ужесточили правила. "Испания периодически приостанавливает прием документов по "техническим причинам", что указывает на нестабильность процесса. Германия существенно ужесточила проверки, возможны запросы дополнительных справок, срок рассмотрения которых - до 45-90 дней", - отметил эксперт.

Среди условно лояльных для туристов стран Гареев назвал Грецию, Италию, Францию, Венгрию. "Данные страны продолжают выдавать визы, но сроки рассмотрения могут достигать 45-60 дней", - предупредил он.