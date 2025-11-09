Программист Шуцман назвал способ обезопасить Max от блокировки за границей

С этим может помочь предоставление Max доступа к универсальному языку для приложений, сайтов и поисковых систем, сказал консультант по трансформации IT

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Предоставление мессенджеру Max доступа к универсальному языку для приложений, сайтов и поисковых систем (API) может обезопасить его от блокировок в недружественных странах. Такое мнение высказал ТАСС консультант по трансформации IT, бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман.

На этой неделе возможность регистрации в мессенджере стала доступна в странах СНГ. Теперь, помимо граждан России и Белоруссии, общаться в мессенджере могут жители Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

"Да, мессенджер Max может быть заблокирован, - ответил Шуцман на вопрос о возможном запрете мессенджера в недружественных странах. - Чтобы обойти это, следует рассмотреть идею "out of the box" (нешаблонную, новаторскую. - прим. ТАСС). Например, с помощью API, который может подключаться к ограниченным сервисам, к которым могут подключаться другие приложения".