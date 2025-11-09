Власти рассказали, как мужчине удалось выжить под лавиной на Камчатке

Ему помог воздушный карман под снегом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Воздушный карман под снегом помог выжить после схода лавины на мужчину на Камчатке. Пространство позволило ему дышать и продержаться до момента его обнаружения, сообщил ТАСС министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

8 ноября в районе Агинского золоторудного месторождения на Камчатке на балок с двумя рабочими сошла лавина. Один человек погиб, второй был обнаружен спасателями спустя почти сутки после ЧП.

"Вероятнее всего, каким-то чудом под снегом сформировался воздушный карман, что позволило человеку дышать. Это невероятная ситуация", - рассказал Лебедев.

Как рассказали ТАСС в краевом Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности, со слов выжившего мужчины, он активно раскопал пространство от снега вокруг себя. Геолога эвакуируют на вертолете в Петропавловск-Камчатский, где ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь.