На участке трассы Пермь - Екатеринбург возобновили движение

Ограничения вводили из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта возобновлено на ранее закрытом из-за непогоды участке трассы Пермь - Екатеринбург протяженностью более 190 км. Об этом информирует "Уралуправтодор".

Пермь - Екатеринбург - автомобильная дорога общего пользования федерального значения, является частью трассы М12 "Восток".

"Движение восстановлено в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на автодороге Р-242 160 км - 352 км в связи неблагоприятными погодными явлениями движение полностью перекрыто. Оно было ограничено от границы Пермского края и Свердловской области до Екатеринбурга из-за рыхлого снега и зимней скользкости.