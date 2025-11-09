Жильцы двух подъездов поврежденного дома под Тулой возвращаются в свои квартиры

Четверо пострадавших находятся в больницах

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Жильцы второго и третьего подъездов многоквартирного дома в Куркине Тульской области, где 8 октября произошло частичное обрушение из-за взрыва бытового газа, возвращаются в свои квартиры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

"Во втором и третьем подъездах восстановлено водоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение. Работники газовой службы проводят осмотр внутриквартирного оборудования для восстановления газоснабжения. В настоящее время жильцы второго и третьего подъездов дома возвращаются в свои квартиры", - написал губернатор.

Работы по разбору завалов первого подъезда завершены, элементы обрушившихся конструкций, представляющих опасность, демонтированы. По словам Миляева, четверо пострадавших находятся в больницах.