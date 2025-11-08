Статья
Обрушение подъезда, четверо пострадавших. Последствия взрыва газа в доме в Куркине
10:16
Подъезд многоквартирного жилого дома обрушился в поселке Куркино в Тульской области в результате взрыва газа. По последним данным, пострадали четыре человека.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Обрушение подъезда произошло в результате взрыва газовоздушной смеси, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
- Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, перед ЧП в дом из-за запаха газа были вызваны сотрудники газовой службы.
- По данным следственного управления СК РФ по региону, взрыв произошел на первом этаже в момент проведения ремонтных работ.
Действия спасателей и правоохранительных органов
- На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, к разбору завалов привлечены 63 человека и 21 единица техники, к дому направляются дополнительные силы и средства.
- По данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, на место ЧП были направлены семь бригад скорой помощи, первая из них прибыла спустя 12 минут.
- По информации следственного управления СК России по региону, по факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
- Региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.
Последствия ЧП
- По данным региональной прокуратуры, в результате ЧП пострадали четыре человека. Трое из них госпитализированы, еще один человек обратился к медикам самостоятельно. Двое из пострадавших - сотрудники газовой службы.
- Ранее Миляев сообщал, что состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
- По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, из дома эвакуированы 10 человек. Как сообщил Миляев, для них в школе №1 развернут пункт временного пребывания.