Статья

Обрушение подъезда, четверо пострадавших. Последствия взрыва газа в доме в Куркине

Редакция сайта ТАСС

Подъезд многоквартирного жилого дома обрушился в поселке Куркино в Тульской области в результате взрыва газа. По последним данным, пострадали четыре человека.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Обрушение подъезда произошло в результате взрыва газовоздушной смеси, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, перед ЧП в дом из-за запаха газа были вызваны сотрудники газовой службы.

По данным следственного управления СК РФ по региону, взрыв произошел на первом этаже в момент проведения ремонтных работ.

Действия спасателей и правоохранительных органов

На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, к разбору завалов привлечены 63 человека и 21 единица техники, к дому направляются дополнительные силы и средства.

По данным губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, на место ЧП были направлены семь бригад скорой помощи, первая из них прибыла спустя 12 минут.

По информации следственного управления СК России по региону, по факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Региональная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Последствия ЧП