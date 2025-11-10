Причастного к частичному обрушению дома в Тульской области арестовали

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2026 года

ТУЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователей заключил под стражу мужчину, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине Тульской области, где 8 ноября взорвался газ. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области в отношении мужчины, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали 9 ноября, предполагается, что он ночью 8 ноября самостоятельно демонтировал заглушку внутридомового газового оборудования в квартире на первом этаже. Из-за этого в помещении скопился газ, который мужчина поджег с помощью зажигалки. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, но при этом осознавал, какие последствия могут наступить от его действий. Ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом).