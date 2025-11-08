Названа причина обрушения подъезда в доме в Тульской области
Редакция сайта ТАСС
06:22
обновлено 06:46
ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси привел к обрушению подъезда многоквартирного дома в Куркине Тульской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение одного подъезда трехэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что есть пострадавшие.
"Спасатели приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ. Привлечены 21 единица техники, 63 человека. К месту происшествия следуют дополнительные силы и средства. <...> Имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.