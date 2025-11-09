Подъезд поврежденного дома под Тулой планируют восстановить в кратчайшие сроки

Частичное обрушение произошло из-за взрыва бытового газа

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Работы по проектированию и восстановлению многоквартирного дома в Куркине Тульской области, где 8 ноября произошло частичное обрушение из-за взрыва бытового газа, начнутся в кратчайшие сроки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Куркинского района Геннадий Калина.

"Губернатор лично дал поручение в кратчайшие сроки приступить к разработке проекта, а затем и к восстановительным работам обрушившейся части здания", - написал он.