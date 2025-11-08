Взрыв газа в доме под Тулой произошел в момент проведения ремонтных работ

Пострадали четыре человека

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Взрыв бытового газа в доме в Тульской области, где обрушился подъезд и пострадали четверо человек, произошел в момент проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 8 ноября 2025 года в квартире, расположенной на первом этаже первого подъезда, в момент проведения ремонтных работ произошел хлопок бытового газа", - сообщили в ведомстве.