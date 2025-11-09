В Тульской области задержали причастного к частичному обрушению дома

ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Органы следствия задержали мужчину, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине Тульской области, ему предъявлено обвинение.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления РФ по региону.

"В настоящее время 37-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом). Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ночью 8 ноября мужчина, проживающий в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Ленина в Куркине, самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования. В квартире скопился природный газ, который мужчина поджег с помощью зажигалки.