В Тульской области задержали причастного к частичному обрушению дома
ТУЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Органы следствия задержали мужчину, причастного к частичному обрушению многоквартирного дома в Куркине Тульской области, ему предъявлено обвинение.
Читайте также
Обрушение подъезда, четверо пострадавших. Последствия взрыва газа в доме в Куркине
Об этом сообщила пресс-служба следственного управления РФ по региону.
"В настоящее время 37-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевших, совершенное общеопасным способом). Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
По версии следствия, ночью 8 ноября мужчина, проживающий в квартире на первом этаже многоквартирного дома на улице Ленина в Куркине, самостоятельно демонтировал заглушки внутридомового газового оборудования. В квартире скопился природный газ, который мужчина поджег с помощью зажигалки.