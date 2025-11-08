В Тульской области обрушился многоквартирный дом

На месте происшествия работают следователи и криминалисты

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. В Куркине в Тульской области обрушился многоквартирный дом. По факту происшествия возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"По факту обрушения многоквартирного дома в Куркине следователями СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты регионального следственного управления", - говорится в сообщении.

