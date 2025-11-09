Путин поблагодарил бойцов СВО за поддержку юных спортсменов с инвалидностью

Президент России отметил, что очень важно открывать у молодых ребят второе дыхание именно собственным примером

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил бойцов спецоперации за их поддержку юных спортсменов с инвалидностью, отметив, что очень важно открывать у молодых ребят второе дыхание именно собственным примером. Кадры общения президента с бойцами показала программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В ходе недавней рабочей поездки в Самару глава государства посетил демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту, где в числе прочего смог посмотреть на тренировку юных спортсменов по следж-хоккею. В качестве тренеров в центре выступают в том числе участники спецоперации, получившие ранения и теперь сами соревнующиеся в различных видах адаптивного спорта, а также привлекающие к этому молодежь.

Понаблюдав за небольшой частью тренировки, президент поблагодарил бойцов за их вклад в развитие юношеского спорта и поддержку молодых спортсменов.

"Спасибо вам большое! Не только за службу, но и за вот это дело - крайне важно ребятам открывать второе дыхание, - обратил внимание глава государства. - И спасибо, что вы хотите этот импульс передать ребятам".

На это участник спецоперации, а ныне тренер юных спортсменов, ответил президенту: "Мы спаслись сами и спасем кого-нибудь".