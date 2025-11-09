Статья

Защита мира и единства от угроз извне и изнутри. Президентская неделя

Несмотря на то, что рабочая неделя у всех россиян была короткой, у президента РФ Владимира Путина она выдалась насыщенной. Тон ей задал отмечавшийся во вторник День народного единства, к которому были приурочены сразу несколько мероприятий.

Хотя оборона и безопасность вышли на передний план среди тем недели, глава государства не оставлял без внимания и внутреннюю политику. Президент провел встречу с новым председателем Верховного суда Игорем Красновым, а остававшаяся месяц без губернатора Тверская область — по выражению Путина, "самый центр русской земли" — получила нового руководителя, которым стал замглавы ФАС Виталий Королев.

ТАСС собрал ключевые моменты президентской недели.

Урок от предков

Путин открыл рабочую неделю возложением цветов к монументу деятелям Ополчения 1612 года Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. У подножия памятника глава государства по традиции пообщался с религиозными лидерами и молодыми волонтерами, а чуть позднее вручил в Кремле госнаграды.

Уже на следующий день на совете по межнациональным отношениям президент напомнил, что подвиг Ополчения был "совершен представителями разных сословий, разных национальностей". "Те далекие события — это и урок всем нам, причем на все времена, назидание потомкам не доводить споры до раздоров, разрушающих страну, — указал Путин. — Это без преувеличения самая важная, главная опора нашего суверенитета".

Не дадим пошатнуть единство

На Западе, указал Путин, изо всех сил стараются пошатнуть единство России. "Все чаще и чаще ведут [речь] о некой "деколонизации" России, а по сути, расчленении Российской Федерации, — заметил глава государства. — Ничего у них не получалось на протяжении не только десятилетий, а столетий, [но] <…> мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твердо".

Первый вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, президент РФ Владимир Путин и заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Кремле © Александр Щербак/ ТАСС

"Идеология агрессивной русофобии, — подчеркнул Путин, — направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России". "Русская самобытность, традиция, культура, язык, — добавил президент, — гарантия единства нашего многонационального уже Отечества".

Никому не угрожаем, даже готовы дружить

Вечером 4 ноября неожиданно стало известно, что помимо прошедшего в открытом режиме вручения госнаград, прошла еще одна церемония — закрытая, для разработчиков комплексов с ядерной установкой "Буревестник" и "Посейдон".

"Наша страна никому не угрожает, — подчеркнул на ней Путин, рассказав об успехах российских оружейников, например о серийном производстве "Орешника" или скорой постановке на боевое дежурство "Сарматов". — Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал".

При этом, указывал президент в тот же день, "импульсы, которые исходят из России, они, безусловно, направлены на то, чтобы создать такую же атмосферу [дружбы] <…> между народами нашей планеты". "Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня — а их, к сожалению, достаточно, — от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы", — заверил глава государства.

Вопрос не по повестке

Плановое еженедельное мероприятие — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ — стало на этой неделе главным источником международных новостей. Хотя его темой должна была стать безопасность на транспорте, председатель Госдумы Вячеслав Володин неожиданно попросил обсудить вопрос "не по повестке" — заявления президента США Дональда Трампа о намерении провести ядерные испытания.

Путин потребовал доклада руководителей Минобороны и служб разведки. Выслушав, президент заметил: "Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и планов отойти от этих обязательств у нас нет". В то же время, если другие участники соглашения его нарушат, подчеркнул глава государства, Москва "тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия".

Прямо на совещании Путин дал поручение ведомствам проанализировать ситуацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Как пояснил позднее ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, суть поручения в том, чтобы оценить целесообразность самого начала подготовки к таким испытаниям.

Политике в спорте не место

К концу недели президент посетил Самару, где принял участие в форуме "Россия — спортивная держава" и провел совет по физкультуре и спорту. "Спорт и физическая культура — это всегда путь к успеху", — подчеркнул Путин и отметил важность приобщения к ним смолоду: "ценности и ориентиры, заложенные в человеке в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь".

В соревнованиях, подчеркнул глава государства, Россия отставляет в сторону любые отношения с другими странами и строго придерживается олимпийских принципов: "Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным. <…> Политике в спорте не место — для России это не пустые слова".