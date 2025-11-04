Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, передает корреспондент ТАСС.

Среди участников церемонии были Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Пандито Хамбо-лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, муфтий, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов.

В церемонии возложения также участвовали пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан - адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, главный раввин России Берл Лазар и начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

Среди участников также были члены общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, молодые общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".

Возложение цветов

Российский лидер подошел к памятнику, напротив которого уже собрались участники церемонии, и тепло поприветствовал каждого из представителей религиозных конфессий.

Под звуки военного оркестра почетный караул возложил к подножию монумента гирлянду из цветов, перевитую лентой в цветах российского триколора.

Далее Путин и Патриарх Кирилл возложили к памятнику букеты цветов. Президент по традиции принес к подножию букет алых роз.

Вслед за президентом к подножию монумента возложили букеты красных гвоздик представители молодежных организаций и религиозные деятели.

О празднике

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2005 году в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

Путин в своих выступлениях называл тот период судьбоносным для страны. Он обращал внимание, что в начале XVII века Россия "стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира". Однако, добавлял президент, народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, "отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны и открыл дорогу для возрождения и укрепления России".

Памятник Минину и Пожарскому был установлен на Красной площади около 200 лет назад. Это первый скульптурный монумент Москвы - прежде в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы. Памятник создавался на народные пожертвования, и работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.