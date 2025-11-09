Эрик Булатов возглавил список самых продаваемых российских художников

Forbes опубликовал рейтинг за несколько часов до сообщений о его смерти

Эрик Булатов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов за несколько часов до сообщений о смерти возглавил список самых продаваемых ныне живущих российских художников, составленный для Forbes галереями-участницами "Ассоциации галерей".

В топ-20 вошли авторы, сочетающие рыночную и институциональную активность и заметно вовлеченные в современный художественный процесс. Следом за Булатовым в пятерку лидеров вошли Юрий Купер, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, а также Олег Доу.

Как отмечают авторы исследования, рейтинг отражает динамику российского арт-рынка 2024-2025 годов, где спрос концентрируется вокруг художников, активно участвующих в выставках и музейных проектах. Методология основана на динамическом индексе, учитывающем частоту продаж, ценовой уровень и институциональную активность.

9 ноября 2025 года стало известно, что на 93-м году жизни умер советский и российский художник, почетный член Российской академии художеств (РАХ) Эрик Булатов.