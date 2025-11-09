Путину показали видеообращение потерявшего обе ноги бойца с позывным Абдулла
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину показали видеообращение ветерана Донбасса, бывшего ополченца афганского происхождения Рафи Абдуллы Джабара с позывным Абдулла, который потерял обе ноги. Кадры показаны в программе "Москва. Кремль. Путин".
Запись на смартфоне президенту продемонстрировали после окончания совета по межнациональным отношениям в Кремле 5 ноября.
"Разрешите доложиться - начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда, и задача, поставленная родиной, будет выполнена", - обратился боец к президенту.
Ранее в ходе заседания совета в Кремле Путин передал ополченцу "большой привет и всяческих успехов в его будущем здесь, в России".
Помочь решить проблемы со здоровьем и реабилитацией ополченцу, потерявшему обе ноги, российский лидер пообещал в 2023 году также на совете по межнациональным отношениям.