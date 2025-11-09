С Павлом Никоновым простятся в Храме священномученика Антипы 12 ноября
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Церемония прощания с народным художником РФ, лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в Храме священномученика Антипы Пергамского в Москве. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Российской академии художеств.
Ранее представители академии сообщили агентству о том, что Никонов умер в возрасте 95 лет.
"12 ноября [в] 10:30 [мск] состоится отпевание П. Ф. Никонова (1930-2025 гг.) в Храме священномученика Антипы епископа Пергамского на Колымажном дворе (Москва, Колымажный переулок, дом 8/4, строение 1)", - говорится в сообщении.
Павел Никонов родился 30 мая 1930 года в Москве. Посещал занятия в Московской средней художественной школе. В 1941-1943 годах, в период Великой Отечественной войны, вместе с учениками и коллективом школы находился в эвакуации в Башкирской АССР. В 1956 году окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, где впоследствии преподавал вместе с заслуженным художником РФ Юрием Шишковым.
Павел Никонов награжден орденом Почета (2001), также он является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 и 2021 гг. Его жизни и творчеству посвящены книга "Павел Никонов" (1981, автор Анна Дехтярь) и документальный фильм "Никонов" (2020, режиссер Антон Белянкин).