Супертайфун "Фунг-Вонг" в ближайшие часы может начать ослабевать

Об этом сообщили в Гидрометцентре России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Супертайфун "Фунг-Вонг", обрушившийся на Филиппины, в ближайшие часы может начать ослабевать. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Сегодня в 06:00 мск скорость ветра в районе тайфуна составляла 43 м/с, а порывы достигали 60 м/с, в 06:00 мск понедельника, 10 ноября, скорость ветра прогнозируется на уровне 35 м/с, порывы ветра - до 50 м/с", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 2 человека погибли и свыше 1 млн человек были эвакуированы на Филиппинах в результате наводнений из-за супертайфуна. По данным телеканала ABS-CBN News, из-за погодных условий в стране отменено более 300 внутренних и международных рейсов.

Ранее управление гражданской обороны республики сообщило, что в результате удара предыдущего тайфуна "Калмаэги", прошедшего по центральной части Филиппин, число погибших возросло до 224, пропавшими без вести числятся 109 человек. Всего в стране пострадали 526 человек, несколько сотен тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения.