Belga: в Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

Это не повлияло на работу станции, сообщил агентству представитель местной энергетической компании Engie

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Три неопознанных беспилотника были замечены в Бельгии над АЭС "Дул", сообщило агентство Belga.

"Три беспилотника были замечены на АЭС "Дул" около 22:00 (00:00 мск)", - сообщило агентство со ссылкой на представителя местной энергетической компании Engie. "Это не оказало никакого влияния на работу станции. Соответствующие службы занимаются мониторингом ситуации", - заявил представитель энергокомпании.

Вечером 9 ноября аэропорт Льежа на полчаса приостанавливал полеты также из-за трех беспилотников.

В Бельгии с начала ноября практически каждую ночь происходят подобные инциденты. Согласно сообщениям министерства обороны, диспетчерских служб аэропортов и СМИ, они все происходят по схожему сценарию. Неизвестные объекты с включенными огнями появляются с наступлением темноты вблизи различных бельгийских авиабаз и гражданских аэропортов. Все попытки воздействовать на них средствами подавления дронов результатов пока не дали, попытки сбить их не предпринимались. Никаких объективных данных о принадлежности этих аппаратов нет. МО Бельгии пригласило для оказания помощи в борьбе с этими объектами британских военных.

Ранее газета Brussels Times сообщала, что в 2024 году в Бельгии было зафиксировано около 31 тыс. полетов неопознанных беспилотников около военных и инфраструктурных объектов страны, что соответствует 85 случаям в день. Газета также утверждала, что в 2025 году их количество "существенно не изменилось".