В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

Местных жителей призвали к бдительности

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Новое сильное землетрясение в ближайшую неделю может произойти в Японии, где 9 ноября был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,9. Об этом объявило национальное метеорологическое управление страны.

Согласно прогнозу японских сейсмологов, в ближайшую неделю может произойти схожее по мощности землетрясение, в связи с чем местных жителей призывают к бдительности.

Вечером 9 ноября на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение. Изначально сообщалось, что его магнитуда составила 6,5, однако японские сейсмологи впоследствии дважды уточняли эти данные в сторону повышения - сначала до 6,7, а затем до 6,9. Подземный толчок вызвал небольшие волны цунами (порядка 10 см) на северо-восточном побережье страны, информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Землетрясение вызвало временную остановку линий скоростного железнодорожного сообщения в регионе. Нештатных ситуаций на японских атомных объектах зафиксировано не было.