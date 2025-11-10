F6 рассказала о схеме мошенников со съемным домом для отдыха

С начала сентября около 300 россиян стали жертвой такого обмана, потеряв порядка 2,3 млн рублей, сообщили в ИБ-компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мошеннический сценарий обмана через съем якобы дома для отдыха фиксируется в РФ с начала осени, сообщили ТАСС в ИБ-компании F6. Это один из вариантов развития схемы с фейковыми свиданиями.

Мошенники от имени привлекательных девушек знакомятся в Telegram-ботах, соцсетях, на сайтах и в приложениях для знакомств. Познакомившись с жертвой и переведя переписку в мессенджер, они предлагают не свидание, а сразу съем домика. Цели - жители Москвы и Московской области, для этого скамерами был зарегистрирован фейковый сервис бронирования Point House с фото реального гостевого дома. Сайт до сих пор доступен, проверил корреспондент ТАСС.

На сайте есть четыре варианта домов на выбор, каждый из которых подписан как "последний вариант", чтобы пользователь ощущал необходимость оперативной брони. Выбрав подходящий, жертва переходит на страницу бронирования, где нужно ввести дату заезда, число гостей и "промокод для скидки" от "девушки", на деле являющийся ID мошенника в группе для того, чтобы он мог доказать, что именно он совершил обман.

Далее пользователя просят ввести реквизиты банковской карты и подтвердить оплату, что в сущности дает мошенникам списать сумму со счета якобы за предоплату. С начала сентября около 300 пользователей из РФ стали жертвой этой схемы, потеряв в сумме порядка 2,3 млн рублей. Максимальная потерянная сумма - 74 тыс. рублей.

Ранее в F6 сообщали ТАСС, что число "мест для свидания" схемы обмана с фейковыми встречами было расширено. Замечены фейковые театры, кино, кальянные, стендап-шоу, антикафе, выставки, квесты, музеи, оперы, филармонии, планетарии.

Также некоторым скамерским группам удалось достичь возможности адаптации таких сценариев под любой город России благодаря шаблонам, которые они используют для создания ложных страниц российских билетных сервисов и сервисов бронирования.