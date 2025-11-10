КС 13 ноября рассмотрит жалобу об ограничении судебной защиты криптовалюты

Заседание пройдет в очном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд РФ 13 ноября рассмотрит в очном режиме жалобу на отказы в исках по криптовалютным делам в случаях, если владельцы цифровых активов не подали данные о них в Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом ТАСС сообщил автор обращения Марат Аманлиев.

"Конституционный суд 13 ноября в 10:00 мск планирует рассмотреть мою жалобу в очном режиме об ограничении судебной защиты цифровой валюты, что нарушает ряд прав граждан, гарантированных Конституцией РФ", - сказал собеседник агентства.

Аманлиев ранее заявил ТАСС, что на сегодняшний день норма закона о цифровых валютах, выраженная в подходе не уведомил - нет судебной защиты, антиконституционна.

Также, по его словам, по запросу судьи КС РФ по соответствующему обращению Исследовательским центром частного права имени С. С. Алексеева при президенте РФ была проведена экспертиза, согласно заключению которой, "цифровая валюта является материальным благом, допущена к обороту в качестве объекта гражданских прав, является имуществом". "Вне зависимости от того, какими политико-правовыми мотивами руководствовался отечественный законодатель, определяющий правила будущего гражданского оборота цифровой валюты, он описал ее как то, что предлагается в качестве средства платежа или в качестве инвестиций (часть 3 статьи 1 закона о цифровых активах), а это само по себе дает твердое основание утверждать о том, что цифровая валюта - материальное благо, некая разновидность имущества", - говорится в этом документе, с текстом которого ознакомился ТАСС.

Эксперты исследовательского центра также резюмировали в своих ответах, что "вмешательство в частноправовое отношение по мотиву неисполнения одной из сторон этого правоотношения публично-правовой обязанности фискального или иного аналогичного характера не только конфликтует с перечисленными выше конституционно-правовыми гарантиями, но и в некоторых ситуациях способно приводить к еще более несправедливым последствиям".

Суть обращения

Решение об обращении в КС РФ было принято после того, как клиенту юриста отказали в иске, так как тот не подал уведомление в ФНС о том, что стал обладателем цифровой валюты. Суды отказывают в удовлетворении аналогичных исков, ссылаясь на отсутствие уведомления в налоговую о владении криптовалютой, что делает право на судебную защиту условным, которое можно реализовать только после выполнения формального уведомления, порядок которого не установлен, подчеркивал в беседе с ТАСС адвокат.

В обращении юриста в КС РФ речь идет о части 6 статьи 14 закона "О цифровых финансовых активах". По словам Аманлиева, эта норма разрешает российским судам рассматривать споры, связанные с цифровой валютой, только если человек заранее сообщил в ФНС о своем криптокошельке и обо всех сделках. При этом порядок такого уведомления до сих пор на законодательном уровне не утвержден. По мнению юриста, в российском законодательстве возник парадокс: защититься в суде нельзя, потому что нет формы, которую надо подать. Подобные решения, считает автор обращения, нарушают целый ряд статей Конституции России: о равенстве перед законом, неприкосновенности собственности и запрете ограничивать судебную защиту. Поэтому Аманлиев просит КС признать норму антиконституционной и подтвердить, что право на судебную защиту не может зависеть от исполнения административных формальностей, особенно когда выполнить их невозможно.

В 2025 году из 7 370 поданных в Конституционный суд жалоб по таким делам было принято всего 24.