Памятник конструктору спутников Решетневу установили в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Памятник создателю первых в мире спутниковых систем космических телекоммуникаций Михаилу Решетневу открыли на правом берегу Енисея в Красноярске, передает корр. ТАСС. Памятник установлен по инициативе Сибирского госуниверситета науки и технологий, который с 1996 г. носит имя конструктора (Университет Решетнева).

По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, Решетнев был гениальным инженером, талантливым ученым и лидером. "Благодаря его усилиям Красноярск стал самым космическим регионом за Уралом. Сегодня две трети спутников на орбите - "решетневцы". <…> Сегодня здесь, на берегах Енисея, вместе с вами мы создаем национальный центр спутникостроения имени Михаила Федоровича. <…> Я хочу поблагодарить всех, кто вложил душу, энергию, силы, средства в создание этого памятника. Символично, что Михаил Федорович будет каждый день встречать студентов, напоминать им о том, что пределы каждый закладывает себе сам, и нет ничего невозможного, если ты любишь дело, которое ты выбрал, если с тобой рядом настоящие единомышленники", - сказал Котюков.

Ректор Университета Решетнева Эдхам Акбулатов добавил, что скульптором памятника стал Илья Царинный. "Память о тех людях, которые радикально изменили экономический ландшафт нашего региона на основе достижения научно-технического прогресса, это верный путь к развитию высокотехнологичных производств в нашей стране", - сказал Акбулатов.

Михаил Решетнев (1924-1996) - конструктор, один из основоположников советской (российской) космонавтики. Под его руководством или с его непосредственным участием было разработано около 30 типов космических комплексов и систем. Количество выведенных с 1959 по 1996 годы на орбиту спутников, созданных возглавляемым им предприятием, - более 1 000 единиц. Внес существенный вклад в развитие российских систем спутниковой связи и спутниковой навигации. Работал с Сергеем Королевым. С конца 1950-х годов жил в Красноярском крае.