Эксперт Володин рассказал, что нужно для введения фиджитал-спорта в школы РФ

Доктор педагогических наук считает, что перед внедрением в программу этой дисциплины необходимо обеспечить кадровую и методическую готовность учебных заведений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Кадровая и методическая готовность российских школ должна быть обеспечена перед введением в программу по физической культуре фиджитал-спорта. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе ФГБНУ "Институт развития, здоровья и адаптации ребенка", доктор педагогических наук, доцент Александр Володин.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что ведомство будет оказывать поддержку развитию фиджитал-направления.

"При внедрении новых дисциплин важно обеспечить кадровую и методическую готовность школ, а также сохранять баланс между традиционными и инновационными формами проведения занятий по физической культуре в школе", - сказал он.

Эксперт также отметил, что в условиях стремительной цифровизации и растущего интереса детей к гибридным форматам активности фиджитал-спорт имеет необходимый потенциал для объединения традиционных форм проведения занятий физической культурой и современных цифровых технологий.

По словам Володина, такой подход способствует повышению мотивации к занятиям физической культурой и спортом у обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, а также стимулирует физическую активность детей и способствует развитию социальных компетенций.