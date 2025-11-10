Продюсер Мао назвал картину "Иван Грозный и сын его Иван…" своей любимой

Американец хочет увидеть полотно своими глазами

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао назвал своим любимым художественным произведением картину русского художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Я очень хочу своими глазами увидеть картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Это мое любимое художественное произведение, но я его никогда не видел вживую. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву и мне удается посетить Третьяковскую галерею, она находится на реставрации. Я слышал, что сейчас она вновь выставлена, и увидеть ее входит в список моих дел, пока я нахожусь в Москве", - рассказал Мао.

Он также назвал имена русских живописцев, творчество которых ему особенно близко. "Среди моих любимых русских художников - Валентин Серов, мне нравится его картина "Девочка с персиками", а также Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Василий Суриков", - добавил продюсер.

Стивен Мао родился 29 июня 1960 года в Энн-Арборе (штат Мичиган, США). Карьеру начинал как фотожурналист агентства Associated Press. С 2006 года возглавляет кинокомпанию Studio Mao. Выступил продюсером короткометражного фильма "Скин" (Skin) режиссера Гая Наттива, который стал лауреатом премии "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00.