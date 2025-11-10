Статья

Дорогая моя "вторичка": сколько стоит самое высокобюджетное жилье России

Самые дорогие квартиры от собственников продаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а стоимость наиболее эксклюзивных предложений на вторичном рынке России достигает почти 4 млрд рублей. ТАСС вместе с экспертами разбирался, как изменились цены на жилье в 2025 году и ждать ли снижения в следующем

Спрос разогнал цены

По словам руководителя департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елены Чегодаевой, рост цен на вторичном рынке наблюдается во всех российских городах-миллионниках. Больше всего с начала года жилье подорожало в Казани (+17,5%), Санкт-Петербурге (+14,1%), Нижнем Новгороде (+13,6%) и Москве (+12,8).

По данным Российской гильдии риелторов, в Москве средние цены предложения на "вторичке" находятся на отметке 330–415 тыс. рублей за квадратный метр. В Сочи средние цены фактически приближены к столичному региону, их уровень держится в пределах 270–300 тыс. рублей за квадратный метр.

Цены на вторичное жилье растут по мере восстановления спроса и роста деловой активности, рассказали ТАСС эксперты. По подсчетам "Циан", число сделок в сентябре выросло на 7% относительно показателей августа, зафиксированы максимальные продажи с конца прошлого года. В частности, в Москве показатель увеличился на 13%, в Санкт-Петербурге — на 8%, в других российских городах — на 6%.

Выбор квартир на вторичном рынке России уменьшается четвертый месяц подряд, добавили в "Циан". Объекты быстро уходят из экспозиции, а рынок медленнее, чем в прошлом году, пополняется новым предложением. Особенно заметное снижение (более чем на 10%) — во Владивостоке, Махачкале и Кемерове.

Рейтинг дорогих квартир

Самая дорогая квартира на вторичном рынке России продается в центре Москвы почти за 4 млрд рублей, сообщил ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин. Жилье площадью 974,7 кв. м в стиле ар-деко с отделкой, мебелью и камином находится в закрытых продажах.

В открытых продажах, по данным сервиса "Яндекс недвижимость", первое место по стоимости делят два объекта. Оба продаются в клубном доме на Патриарших прудах, каждый выставлен за 2,76 млрд рублей. Это апартаменты площадью более 952 кв. м с 13 комнатами, а также жилье площадью 901 кв. м с 10 комнатами.

По словам главного аналитика "Циан" Алексея Попова, в Санкт-Петербурге самое дорогое жилье на вторичном рынке продается более чем за 2,2 млрд рублей. Площадь пятикомнатного пентхауса превышает 317 кв. м, он оборудован системой "Умный дом". Здесь почти стометровое пространство кухни-столовой-гостиной, спортзал, сауна, а также 240-метровая терраса с панорамным видом на город.

В регионах по ценам на жилье на вторичном рынке лидирует Сочи. Так, за 700 млн рублей здесь продается трехуровневый пентхаус с сауной с купелью. Его площадь — 600 кв. м, из окон открываются виды на море и Олимпийский парк. В Сочи также продается четырехкомнатная квартира за 500 млн рублей, расположенная на побережье Черного моря и подорожавшая с начала года на 100 млн рублей.

За Сочи следует Нижняя Ореанда на Южном берегу Крыма (муниципальный округ Ялта), где продается жилье за 315 млн рублей. В пентхаусе с дизайнерским ремонтом площадью 250 кв. м три комнаты. Площадь столовой — 66,5 кв. м, террас —178 кв. м.

Во Владивостоке стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке превышает 313 млн рублей. В доме бизнес-класса в центре города продается весь этаж из восьми пентхаусов общей площадью 895,5 кв. м. Есть свой отдельный вход с лифтом.

В 15 раз дешевле

Между тем в октябре 2025 года самую дешевую квартиру можно было купить за 450 тыс. рублей, следует из базы объявлений "Циан". Стоила она примерно в 15 раз дешевле, чем среднестатистическая квартира в России (6,8 млн рублей), а находилась в городе Харабали в Астраханской области. Это однушка без ремонта площадью 21 кв. м в пятиэтажке.

По наблюдениям ведущего аналитика федеральной компании "Этажи" Александра Иванова, причин низких цен на вторичном рынке России может быть очень много, например, в южных регионах часто занижают цену до нереальной, чтобы привлечь потенциальных покупателей, такие объявления даже получили свое название — "фонари".

Аномально низкая цена может быть связана и с неудовлетворительным состоянием квартиры, проблемами с документами или аварийным состоянием дома. "Всегда надо смотреть стоимость аналогов и досконально проверять правоустанавливающие документы и продавца", — подчеркнул собеседник агентства.

Ценовой прогноз

По мнению Чегодаевой, в 2026 году цены на вторичное жилье в городах-миллионниках России могут вырасти более чем на 18–20%. Это произойдет при условии, если ключевую ставку снизят до 16–15%, что увеличит спрос, предполагает она.

Подорожают и новостройки, что приведет к вымыванию доступных предложений, и в результате часть спроса перетечет на вторичный рынок, прогнозируют опрошенные ТАСС эксперты. В городах, где сохраняется большая разница между "первичкой" и "вторичкой" (например, 25–30% в пользу новостроек), спрос также перейдет на вторичный рынок. Кроме того, аналитики прогнозируют дефицит доступных предложений, которые будут появляться на вторичном рынке.

В "Циан" ожидают ценовой рост 10–12%, то есть примерно на уровне инфляции. "Более заметное увеличение цен ограничено замедлением темпов роста доходов населения, а также ипотечными ставками, которые остаются на заградительных уровнях. Снижение (или слабо выраженный рост) маловероятно на фоне растущего разрыва с ценами в новостройках и небольшим объемом предложения", — объяснил Попов.

Вера Сайгина